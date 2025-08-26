Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Як росіяни захищають завод "Шахедів"?

Агенти руху "Атеш", що працюють на заводі в Єлабузі, розповіли, що поруч з підприємством росіяни будуть вежі з модулем "Панцир".

Це пряме підтвердження того, що удари українських дронів вже завдали заводу серйозної шкоди, а російська влада в паніці намагається захистити свою "фабрику смертників",

– вказують партизани.

В "Атеш" наголосили, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не врятують завод від нових атак. Щоденно російське виробництво "Шахедів" в Татарстані перебуває під загрозою – а разом з ним і логістика поставок дронів, якими Росія тероризує Україну.

"Кремль може будувати нові вежі і прикривати заводи "Панцирями", але це не врятує їх від помсти. Ворог повинен знати: за кожен випущений "Шахед" прийде справедливий удар", – додали там.

Що відомо про атаки на Єлабугу?