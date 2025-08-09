Ще біля 2-ої години ночі у Татарстані була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. О 10-тій ранку були попереджені жителі таких міст, як Альметьевськ, Нижньокамськ, Єлабуга, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку БпЛА на Татарстан?

Російські пабліки поширили кадри, на яких зафіксований момент влучання українського дрона по виробництву безпілотників у Татарстані.

РосЗМІ пишуть, що прилетіло по логістичному терміналу імені Дена Сяопіна неподалік Єлабуги. Безпілотник, попередньо, влучив у цех виробництва дронів. Відстань, яку подолав український БпЛА, перевищує тисячу кілометрів.

Момент влучання по заводу у Татарстані: дивіться відео

Приліт БпЛА по цеху з виробництва дронів: дивіться відео, містить нецензурну лексику

До слова, 8 серпня ГУР атакувало 90-ту зенітно-ракетну бригаду ППО в селищі Афіпський Краснодарського краю Росії. Внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше 12 окупантів, десятки поранених, знищена ворожа техніка.

Під атакою БпЛА перебувало і Сочі. У мережі показали відео, як людей евакуйовують з пляжів.