Що відомо про атаку по Сочі 8 серпня?

Російські моніторингові канали зазначають, що тривогу оголосили в Сочі, Адлері, Туапсе, тобто південних містах. А також у Брянській, Володимирській, Нижньогородській, Рязанській областях. Вони пишуть, що працює ППО – нібито збиває дрони над морем у Краснодарському краї.

Цікаво, що росіяни вказали: є загроза для Туапсинського НПЗ.

У Сочі оголошено тривогу. В аеропорту обмежені прийом та виліт літаків, у місті включені сирени. Система оповіщення інформує про загрозу, пов'язану із безпілотниками. Відпочивальників терміново евакуюють із пляжів, громадян просять негайно залишити узбережжя. Телеграм-канал "Аіашара" повідомляє про зупинення роботи КПП "Псоу" на де-факто кордоні з Абхазією,

– перелічило видання "Ехо Кавказу".

Пабліки окупантів запевняють, що "російсько-абхазький кордон закритий для заходів безпеки".

За словами росіян, у небі видно "сліди ППОшечки", а "хлопчики працюють". Як і завжди, вони фільмують події просто біля вікон.

Проліт безпілотника в Краснодарському краї 8 серпня: дивіться відео

Росіяни фіксують на відео оголошення тривоги просто біля вікон: дивіться ролик

Проте відпочивальники, судячи з кадрів у мережі, не спішать. Попри те, що чують вибухи.

Евакуація росіян з пляжу в Сочі: дивіться відео (обережно, лайка!)

Обмеження на виліт і приймання літаків запровадили і в аеропорті Калуги.