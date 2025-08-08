Детали собрал 24 Канал.

Что известно об атаке по Сочи 8 августа?

Российские мониторинговые каналы отмечают, что тревогу объявили в Сочи, Адлере, Туапсе, то есть южных городах. А также в Брянской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской областях. Они пишут, что работает ПВО – якобы сбивает дроны над морем.

Интересно, что россияне указали: есть угроза для Туапсинского НПЗ.

В Сочи объявлена тревога. В аэропорту ограничены прием и вылет самолетов, в городе включены сирены. Система оповещения информирует об угрозе, связанной с беспилотниками. Отдыхающих срочно эвакуируют с пляжей, граждан просят немедленно покинуть побережье. Телеграм-канал "Аиашара" сообщает об остановке работы КПП "Псоу" на де-факто границе с Абхазией,

– перечислило издание "Эхо Кавказа".