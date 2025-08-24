Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Атеш".

Смотрите также Хакеры "Кибер Атеш" остановили работу крупнейшей товарной биржи РФ

Какие диверсионные операции провели агенты "Атеш" в России?

В "Атеш" рассказали, что агент движения уничтожил трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге оккупанты перевозятся военные грузы, а также осуществляют поставки в воинские части и национальную гвардию в регионе.

Эта диверсия – это символ для путинского режима, что вскоре наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране. Все больше людей, которые не согласны с действиями текущей власти, присоединяются к нам,

– отмечают партизаны.

Возле Черкесска уничтожен трансформаторный шкаф / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Также другие агенты "Атеша" в Краснодарском крае возле города Крымск сожгли башню сотовой связи. Этот объект обеспечивал связью несколько воинских частей в районе, а также логистические узлы, ведущие в Анапу и на Крымский мост.

"Наши агенты действовали быстро и четко – уничтожено не только трансформаторы, но и все оборудование, что находилось внутри защищенного периметра. На полное восстановление работы объекта нужно не менее месяца. А российским военным в этом районе придется пользоваться альтернативными средствами связи, которые, как мы знаем, есть далеко не во всех подразделениях", – рассказали в движении сопротивления.

Возле Крымска уничтожена вышка сотовой связи россиян / Видео из телеграм-канала "Атеш"

Как "Атеш" отработал в оккупированной Запорожской области?

Кроме того, "Атеш" сообщил, что их агент успешно уничтожил релейный шкаф на одном из участков железной дороги возле Мелитополя в Запорожской области. Этот маршрут активно используют оккупационные войска для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.

В результате диверсии движение военных грузов для снабжения вражеских войск было задержано, что нарушило планы российского командования на Запорожском направлении,

– указано в заметке.

Агент партизан уничтожил релейный шкаф возле оккупированного Мелитополя / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны убеждают, что жители временно оккупированных городов Запорожской области продолжают бороться за освобождение родного дома от российских захватчиков. Поэтому под ногами оккупантов будет гореть земля.

Какие еще диверсии устраивал "Атеш" оккупантам за последнее время?