Про це повідомляє 24 Канал з посилання на телеграм-канал "Атеш".

Які диверсійні операції провели агенти "Атеш" у Росії?

В "Атеш" розповіли, що агент руху знищив трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Цією дорогою окупанти перевозяться військові вантажі, а також здійснюють постачання у військові частини та національну гвардію в регіоні.

Ця диверсія – це символ для путінського режиму, що незабаром настане його кінець. Ми продовжуємо бити за логістикою російських військ по всій країні. Дедалі більше людей, які не погоджуються з діями поточної влади, приєднуються до нас,

– зазначають партизани.

Біля Черкеська знищена трансформаторна шафа / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Також інші агенти "Атешу" у Краснодарському краї біля міста Кримськ спалили вежу стільникового зв'язку. Цей об'єкт забезпечував зв'язком кілька військових частин у районі, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та на Кримський міст.

"Наші агенти діяли швидко та чітко – знищено не лише трансформатори, а й усе обладнання, що знаходилось усередині захищеного периметра. На повне відновлення роботи об'єкта потрібно не менш як місяць. А російським військовим у цьому районі доведеться користуватися альтернативними засобами зв'язку, які, як ми знаємо, є далеко не у всіх підрозділах", – розповіли в русі опору.

Біля Кримська знищено вежу стільникового зв'язку росіян / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Як "Атеш" відпрацював в окупованій Запорізькій області?

Окрім того, "Атеш" повідомив, що їхній агент успішно знищив релейну шафу на одній із ділянок залізниці біля Мелітополя у Запорізькій області. Цей маршрут активно використовують окупаційні війська для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

Внаслідок диверсії рух військових вантажів для постачання ворожих військ було затримано, що порушило плани російського командування на Запорізькому напрямку,

– зазначено у дописі.

Агент партизанів знищив релейну шафу біля окупованого Мелітополя / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани переконують, що жителі тимчасово окупованих міст Запорізької області продовжують боротися за звільнення рідного дому від російських загарбників. Тож під ногами окупантів горітиме земля.

