Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про диверсію "Атеш"?

Агент руху "Атеш" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Внаслідок цього була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. І вибрано це місце нами невипадково. Цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад,

– пояснили в "Атеш".

Там наголосили, що Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими.

"Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами, і "російський мір" тут не приживеться!" – резюмували в русі опору.

До слова, наприкінці липня "Атеш" також вдарив по ключовій логістиці окупантів, скоївши диверсію під Тулою, яка порушила поставки на фронт.