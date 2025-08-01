Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

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Чому ворог усе більше співпрацює з українськими партизанами?

В "Атеш" розповіли, що їхній агент зі складу 57 окремої бригади ЗС Росії успішно зафіксував та оперативно передав координати замаскованих танків Т-62, розміщених на Запорізькому напрямку. Завдяки точним даним, Сили оборони України отримали можливість швидко відреагувати та провести відповідні заходи щодо нейтралізації ворожої техніки.

Росіянин передав українським партизанам координати танків Т-62 на Запорізькому напрямку / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

У Русі опору зазначили, що особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни та висловлюють готовність співпрацювати з партизанами.

В останні тижні зафіксовано випадки передачі інформації про переміщення техніки, місцеперебування командних пунктів, а також про випадки саботажу наказів та навмисне виведення техніки з ладу,

– розповіли в "Атеш".

Там зауважили, що рух опору зростає, і навіть серед тих, хто ще носить російську форму, знаходиться місце для совісті та розуму.

"Кожен такий крок – це наближення перемоги та демонтаж військової машини, побудованої на брехні та страху", – зазначили партизани.