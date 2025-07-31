Що відомо про злочин на Запоріжжі?

Збитки від злочину становлять понад 56 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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У дописі розповідається, що було повідомлено про підозру депутату Кам’янсько-Дніпровської міської ради від партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ). Це відбулося за процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури.

Річ у тім, що під час тимчасової окупації району колаборант співпрацював з представниками окупаційної адміністрації Росії.

Ба більше, депутат також вирішив розпорядитися майном фермерського господарства. І зробив це без згоди власника.

Що встановили слідство? Слідством становлено, що підозрюваний ще до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві. Перебуваючи на окупованій території, у липні-серпні 2022 року, без відома власника господарства, передав до Росії майже 24 тисяч тонн сільськогосподарської продукції зі складів підприємства у місті Кам’янка-Дніпровська.

За підрахунками економічної експертизи, це завдало підприємству збитків на понад 56 мільйонів гривень, – оголосили цифру в Офісі Генерального прокурора.

Зверніть увагу! Прокурори повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статтею 111-1 та частиною 5 статтею 191 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність і розтрата майна в умовах воєнного стану. Досудове наразі розслідування триває.