Це озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових ворожих груп, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про справу експосадовця Міноборони

Військова контррозвідка, слідчі СБУ та Офіс генпрокурора за сприяння Міністра оборони України викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони.

За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 мільйонів гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту.

За результатами комплексних заходів у Києві вдалося викрити організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022 – 2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до укладеного договору, столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.

Проте замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Варто зауважити, що висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника та його заступнику про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків, привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленню, що призвело до тяжких наслідків.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, раніше СБУ спільно з ОГП викрила чинного депутата Волинської обласної ради, причетного до організації схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, депутат входив до злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Її раніше вже затримала СБУ.