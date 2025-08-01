Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Почему враг все больше сотрудничает с украинскими партизанами?

В "Атеш" рассказали, что их агент из состава 57 отдельной бригады ВС России успешно зафиксировал и оперативно передал координаты замаскированных танков Т-62, размещенных на Запорожском направлении. Благодаря точным данным, Силы обороны Украины получили возможность быстро отреагировать и провести соответствующие мероприятия по нейтрализации вражеской техники.

Россиянин передал украинским партизанам координаты танков Т-62 на Запорожском направлении / Фото из телеграм-канала "Атеш"

В Рухе сопротивления отметили, что особое значение имеет тот факт, что все больше российских военных осознают преступный характер войны и выражают готовность сотрудничать с партизанами.

В последние недели зафиксированы случаи передачи информации о перемещении техники, местонахождение командных пунктов, а также о случаях саботажа приказов и умышленное выведение техники из строя,

– рассказали в "Атеш".

Там отметили, что движение сопротивления растет, и даже среди тех, кто еще носит российскую форму, находится место для совести и разума.

"Каждый такой шаг – это приближение победы и демонтаж военной машины, построенной на лжи и страхе", – отметили партизаны.