Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно о диверсии "Атэш"?

Агент движения "Атеш" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области. Вследствие этого был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущей к оккупированному Бердянску.

Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении. И выбрано это место нами неслучайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав,

– объяснили в "Атеш".

Там подчеркнули, что Бердянск, как и вся Запорожская область, всегда были и будут украинскими.

"Местные жители своими действиями доказывают, что будут бороться с оккупантами, и "русский мир" здесь не приживется!" – резюмировали в движении сопротивления.

К слову, в конце июля "Атеш" также ударил по ключевой логистике оккупантов, совершив диверсию под Тулой, которая нарушила поставки на фронт.