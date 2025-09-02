Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно об операции в тылу россиян?

Агенты движения "Атеш" провели очередную диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержано снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.

Мы специально выбрали эту точку для атаки – этим маршрутом регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой,

– указали там.

Как отметили партизаны, задержки в поставках на этом участке непосредственно влияют на снижение боеспособности россиян на приоритетном для них направлении.

"Атеш" пообещали, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по логистике в тылу врага и снижать его возможности на фронте.

Партизаны сожгли релейный шкаф / фото "Атеш"

Операции партизан во вражеском тылу