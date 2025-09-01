Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".
Какая вражеская техника гниет под Севастополем?
Почти вся техника на свалке – устаревшая, неподвижная и заброшенная. Многие машины, похоже, уже давно выведены из строя.
Техника стоит в открытом поле без надлежащей охраны.
Заброшенная техника оккупантов / Фото "Атеш"
Это наглядно показывает, что российский флот страдает от недостатка запчастей, проблем с ремонтом и поставками, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне,
– отметили в "Атеш".
"Флот пытается сохранить хоть какие-то возможности, используя старую технику как резерв, но это лишь демонстрирует полное истощение ресурсов и слабость военной машины врага", – добавили партизаны.
Они продолжают следить за этим объектом.
Последние потери России в Крыму
В Крыму уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300. Операцию провели на аэродроме в Саках в ночь на 30 августа Силы специальных операций Украины.
Также в Крыму бойцы ГУР уничтожили российские вертолеты Ми-8 и судно. Дроны атаковали аэродром возле Симферополя и бухту Севастополя.
Кроме того, оккупанты в Крыму потеряли РЛК "Утес-Т", Радиотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс" в куполе, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.