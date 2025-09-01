Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

Какая вражеская техника гниет под Севастополем?

Почти вся техника на свалке – устаревшая, неподвижная и заброшенная. Многие машины, похоже, уже давно выведены из строя.

Техника стоит в открытом поле без надлежащей охраны.

Заброшенная техника оккупантов / Фото "Атеш"

Это наглядно показывает, что российский флот страдает от недостатка запчастей, проблем с ремонтом и поставками, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне,

– отметили в "Атеш".

"Флот пытается сохранить хоть какие-то возможности, используя старую технику как резерв, но это лишь демонстрирует полное истощение ресурсов и слабость военной машины врага", – добавили партизаны.

Они продолжают следить за этим объектом.

Последние потери России в Крыму