Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".
Яка ворожа техніка гниє під Севастополем?
Майже вся техніка на звалищі – застаріла, нерухома та занедбана. Багато машин, схоже, уже давно виведені з ладу.
Техніка стоїть у відкритому полі без належної охорони.
Покинута техніка окупантів / Фото "Атеш"
Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем із ремонтом та постачанням, а його оперативна мобільність та боєздатність перебувають на критично низькому рівні,
– зауважили в "Атеш".
Військово-технічна стоянка Чорноморського флоту Росії у Криму: дивіться на карті
"Флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів та слабкість військової машини ворога", – додали партизани.
Вони продовжують стежити за цим об'єктом.
Останні втрати Росії у Криму
У Криму знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300. Операцію провели на аеродромі в Саках у ніч на 30 серпня Сили спеціальних операцій України.
Також у Криму бійці ГУР знищили російські вертольоти Мі-8 і судно. Дрони атакували аеродром біля Сімферополя та бухту Севастополя.
Окрім того, окупанти у Криму втратили РЛК "Утьос-Т", Радіотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс" в куполі, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.