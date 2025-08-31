Операцію провели спецпризначенці "Примар". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.
Що знищило ГУР у окупованому Криму?
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" провели масований наліт дронів на цілі у тимчасово окупованому Криму.
ГУР навели перелік уражених цілей окупантів:
- РЛК "утьос-Т";
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс "ґлонасс" в куполі;
- БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
ГУР атакувало цілі окупантів у Криму
Що відомо про попередні операції ГУР у Криму?
- Українські спецпризначенці ГУР МО вночі 28 серпня уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф" в Криму.
- Раніше дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер "БК-16" та знищили три типи російських РЛС у Криму. Йдеться про "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е.