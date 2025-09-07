Нещодавно загарбники окупували перші населені пункти на Дніпропетровщині. На жаль, просування ворога в області триває, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія планує "вирішальний прорив": бійці ДШВ розповіли про оборону Покровська

Де Росія мала успіх на Дніпропетровщині?

За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися поблизу Тернового, Січневого, Соснівки та у Вороному. Усі 4 населенні пункти розташовані у Дніпропетровській області.

Де на карті Тернове

Де на карті Січневе

Де на карті Соснівка

Де на карті Вороне

Що відбувається у районі Покровська?

У ЗСУ повідомили, що російське командування поставило перед окупантами завдання на осінь – захопити три міста на Покровському напрямку – Покровськ, Мирноград і Добропілля.

Упродовж тривалого часу росіяни найбільше зусиль зосереджують саме на цій ділянці фронту. Нещодавно ворог мав тут успіх. Противник просунувся у Звіровому, у такий спосіб ще більше наблизившись до Покровська.

Де розташоване на карті Звірове

Яка ситуація на фронті?