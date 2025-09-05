Йдеться про Покровськ, Мирноград та Добропілля. Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Які завдання стоять перед окупантами в Донецькій області?

Станом на зараз головна мета агресора – встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією.

Окупанти там формують так званий "коридор" від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля та стягують туди додаткові резерви.

"У них є ризик, що наші сили переріжуть цю "кишку", тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту", – зазначив військовий.

Відповідно до слів Бєльського, першим об'єктом атаки противника визначено Добропілля. В разі, якщо загарбникам вдасться його окупувати, то надалі вони мають намір зосередити зусилля на Мирнограді та Покровську. Опісля Росія планує оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути.

Крім цього, Бєльський розповів, що ворог зазнає значних втрат. За його словами, лише за минулу добу на Покровському напрямку було ліквідовано 153 вояки російської армії.

Яка ситуація на Донеччині?