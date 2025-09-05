Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Какие задачи стоят перед оккупантами в Донецкой области?

По состоянию на сейчас главная цель агрессора – установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией.

Оккупанты там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", – отметил военный.

Согласно словам Бельского, первым объектом атаки противника определено Доброполье. В случае, если захватчикам удастся его оккупировать, то в дальнейшем они намерены сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. После Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Кроме этого, Бельский рассказал, что враг несет значительные потери. По его словам, только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 вояки российской армии.

Какова ситуация в Донецкой области?