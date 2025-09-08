Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Тиждень-два і все, – Андрющенко назвав окуповані міста, де паливо зникне назовсім
Де точилася найбільша кількість боїв?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 9 атак росіян.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам'янки.
Ворог атакував біля Амбарного: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп'янська та в напрямку Піщаного.
Росіяни штурмували в районі Куп'янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.
Ворог намагався просунутися у напрямку Дерилового: дивіться на карті
На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.
Противник намагався прорватися в напрямку Сіверська: дивіться на карті
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.
Окупанти наступали у районі Маркового: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.
Ворог був активний у напрямку Плещіївки: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.
Росіяни атакували поблизу Родинського: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.
Противник штурмував у районі Ольгівського: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку агресор 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів і у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.
Ворог атакував у районі Плавнів: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті?
- У ЦПД повідомили про успіхи Сил оборони на Сході. Зазначається, що росіяни були змушені відступити з кількох позицій на напрямках, де вони намагалися атакувати.
- Генштаб повідомив про звільнення від окупантів Зарічного на Донеччині. Цей населений пункт розташований у районі Лимана.
- За словами головкома Сирського, у серпні Сили оборони України відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території, звільнивши низку населених пунктів.