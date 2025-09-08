Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точилася найбільша кількість боїв?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 9 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп'янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Оріхівському напрямку агресор 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів і у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Яка ситуація на фронті?