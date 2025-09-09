Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Доба на передовій минула зі 195 бойовими зіткненнями.

Яка ситуація на фронті сьогодні?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Російська армія 12 разів вдарила з авіації, скинувши загалом 25 керованих авіабомб, та здійснила 207 артилерійських обстрілів, 18 з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили п’ять зіткнень з ворогом у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Штурмові дії були відбиті біля Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 ворожих атак. Росіяни намагалися просунутися вперед у районах Колодязів, Новомихайлівки, Глущенкового, Торського та в бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку противник наступав на позиції Сил оборони 7 разів в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові з ворогом у районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку за добу було дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 51 штурм у районах Філії, Ялти, Піддубного, Толстого, Лісного, Олександрограда, Січневого, Комишувахи, Новоіванівки, Зеленого Гаю, Маліївки, Новогеоргіївки, Зеленого Поля, Запорізького, Обратного, Ольгівського та Полтавки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки росіян у бік Антонівського мосту.