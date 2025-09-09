При цьому загальні втрати ворога вже перевищили 1 090 000 солдатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Дивіться також Обдурити смерть і жити до 150: як Путін, Сі та мільярдери хочуть не старіти та правити вічно
Які втрати Росії у війні проти України?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 090 010 (+950);
- танків – 11 169 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 261 (+3);
- артилерійських систем – 32 577 (+32);
- РСЗВ – 1482 (+1);
- засобів ППО – 1217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);
- крилатих ракет – 3691 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);
- спеціальної техніки – 3963 (+2).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 9 вересня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про втрати ворога останнім часом?
На Сіверському напрямку українські оператори БпЛА знищили російський наземний роботизований комплекс (НРК). Він здійснював постійні логістичні операції та перевозив провізію між позиціями окупантів.
425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від російських військ та встановив український прапор у селищі Зарічне Донецької області 6 вересня. Під час зачистки бійці ЗСУ знищили 47 окупантів, ще 13 – взяли у полон.
Крім того, нещодавно Сили оборони зачистили від російської армії населений пункт на Добропільському напрямку, локалізувавши та оточивши ворога в одному з будинків. У результаті операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів.