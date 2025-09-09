При цьому загальні втрати ворога вже перевищили 1 090 000 солдатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні проти України?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 090 010 (+950);
  • танків – 11 169 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 261 (+3);
  • артилерійських систем – 32 577 (+32);
  • РСЗВ – 1482 (+1);
  • засобів ППО – 1217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);
  • крилатих ракет – 3691 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);
  • спеціальної техніки – 3963 (+2).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 9 вересня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про втрати ворога останнім часом?

  • На Сіверському напрямку українські оператори БпЛА знищили російський наземний роботизований комплекс (НРК). Він здійснював постійні логістичні операції та перевозив провізію між позиціями окупантів.

  • 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від російських військ та встановив український прапор у селищі Зарічне Донецької області 6 вересня. Під час зачистки бійці ЗСУ знищили 47 окупантів, ще 13 – взяли у полон.

  • Крім того, нещодавно Сили оборони зачистили від російської армії населений пункт на Добропільському напрямку, локалізувавши та оточивши ворога в одному з будинків. У результаті операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів.