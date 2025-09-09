При этом общие потери врага уже превысили 1 090 000 солдат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне против Украины?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 090 010 (+950);

танков – 11 169 (+1);

боевых бронированных машин – 23 261 (+3);

артиллерийских систем – 32 577 (+32);

РСЗО – 1482 (+1);

средств ПВО – 1217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226);

крылатых ракет – 3691 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72);

специальной техники – 3963 (+2).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 9 сентября / Инфографика Генштаба

Что известно о потерях врага в последнее время?