Он является одним из самых активных на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду 7 корпуса ДШВ.
Смотрите также В России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине
Как уничтожили российский НРК?
В бригаде отметили, что уничтоженный российский НРК осуществлял постоянные логистические операции и перевозил провизию между позициями оккупантов.
Украинский дрон работал по оптоволоконному каналу управления. Поэтому даже в случае использования противником мощных систем радиоэлектронной борьбы посадить или перехватить этот аппарат было невозможно.
Обратите внимание! Северск расположен на высотах и контролирует подходы к Славянску и Краматорску – главных опорных городов Донецкой области. Город образует часть оборонительной линии, сдерживающей наступление врага со стороны Лисичанска и Бахмута. Удержание Северска позволяет сохранить стратегические позиции для дальнейшей обороны.
Уничтожение российского НРК: смотрите видео
Потери России на войне: последние новости
8 сентября ВСУ сообщили о ликвидации еще 910 оккупантов и 585 единиц техники и вооружения.
На днях стало известно, что украинские штурмовики нанесли удар по командному пункту россиян вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье. Удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще один получил ранения.
Также бойцы НГУ сожгли российский ЗРК "БУК" стоимостью 10 миллионов долларов. Кроме того, разведчики 15 бригады "Черный лес" также уничтожили ЗРК "Бук-М2", стоимостью около 25 миллионов долларов.