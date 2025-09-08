Он является одним из самых активных на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду 7 корпуса ДШВ.

Смотрите также В России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине

Как уничтожили российский НРК?

В бригаде отметили, что уничтоженный российский НРК осуществлял постоянные логистические операции и перевозил провизию между позициями оккупантов.

Украинский дрон работал по оптоволоконному каналу управления. Поэтому даже в случае использования противником мощных систем радиоэлектронной борьбы посадить или перехватить этот аппарат было невозможно.

Обратите внимание! Северск расположен на высотах и контролирует подходы к Славянску и Краматорску – главных опорных городов Донецкой области. Город образует часть оборонительной линии, сдерживающей наступление врага со стороны Лисичанска и Бахмута. Удержание Северска позволяет сохранить стратегические позиции для дальнейшей обороны.

Уничтожение российского НРК: смотрите видео

Потери России на войне: последние новости