Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Что известно об уничтожении вражеской техники?

Бойцы подразделения ударных БпЛА "Лазарь" 27 Печерской бригады НГУ уничтожили российский ЗРК БУК М1. Стоимость этой вражеской техники около 10 миллионов долларов.

Украинские защитники уничтожили российский ЗРК на Донецком направлении. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БпЛА "Лазарь".

Уничтожение российского ЗРК БУК М1: смотрите видео

Отметим, что разведчики 15 бригады "Черный лес" также ударили по российской технике. Так, они навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2".

Установка противника стоит около 25 миллионов долларов и взорвалась вместе с боекомплектом.

"Вражеская ПВО восстановлению не подлежит", – пишут в Сухопутных войсках.

Потери врага: последние новости