Затем оккупанты должны были занять огневые позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.
Как ГУР остановили прорыв оккупантов в Днепропетровскую область?
Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы московитов прорваться к границам Днепропетровской области.
Малыми группами россияне хотели пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях. Там они бы накапливали силы для дальнейшей атаки на украинские позиции.
По вражеским укрытиям ударили дронами.
ГУР ликвидирует оккупантов, которые хотели прорваться к границам Днепропетровщины: смотрите видео
Что известно о ситуации на фронте?
По данным ISW, российские войска продвинулись на Лиманском, Покровском и Запорожском направлениях. Геолокационные видеозаписи от 5 сентября свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ставок, на юго-запад от Удачного и в южной части Приморского.
Украинские войска продвинулись на Сумском направлении на северо-восток от Кондратовки.