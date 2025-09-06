Российские войска в частности продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась ситуация на фронте?
- На Сумском направлении украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки. Российские войска атаковали в пределах Сумской и Курской областей.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись.
- На Купянском направлении россияне также наступали, но без успехов.
- В направлении Боровой враг атаковал, но не достиг продвижения. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 3 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно нанесли удар беспилотником по российской системе РЭБ в оккупированном Сватово.
- Оккупанты имеют успехи в направлении Лимана. Геолокационные видеозаписи от 5 сентября свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ставок.
Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW
- На Северском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного продвижения не достигли.
- 5 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли.
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
- На Покровском направлении у врага есть успехи. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Удачного.
- На Новопавловском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, но безуспешно.
- Наступали россияне и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись.
- Россиянам удалось продвинуться на Запорожском направлении. Согласно геолокационным записям, российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского.
- Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но успехов не достигли.
Война в Украине: последние новости
Украинские силы нанесли удары по радарным системам в Ростовской области, успешно контратаковали вблизи Сум и продвинулись на 4 направлениях.
В DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Январского в Днепропетровской области и возле села Красное Первое в Харьковской области.