Російські війська зокрема просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Як змінилася ситуація на фронті?
- На Сумському напрямку українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки. Російські війська атакували в межах Сумської та Курської областей.
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися.
- На Куп'янському напрямку росіяни також наступали, але без успіхів.
- У напрямку Борової ворог атакував, але не досяг просування. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно завдали удару безпілотником по російській системі РЕБ в окупованому Сватовому.
- Окупанти мають успіхи в напрямку Лимана. Геолокаційні відеозаписи від 5 вересня свідчать, що російські війська просунулися на північний захід від Ставок.
Якою є ситуація на фронті: дивіться карти ISW
- На Сіверському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого просування не досягли.
- 5 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого просування не досягли.
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
- На Покровському напрямку у ворога є успіхи. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Удачного.
- На Новопавлівському напрямку окупанти продовжували наступальні дії, але безрезультатно.
- Наступали росіяни й на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися.
- Росіянам вдалося просунутися на Запорізькому напрямку. Згідно з геолокаційними записами, російські війська нещодавно просунулися в південній частині Приморського.
- Російські війська продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку, але успіхів не досягли.
Війна в Україні: останні новини
Українські сили завдали ударів по радарних системах у Ростовській області, успішно контратакували поблизу Сум і просунулися на 4 напрямках.
У DeepState повідомили, що російські війська просунулися поблизу Січневого в Дніпропетровській області та біля села Красне Перше в Харківській області.