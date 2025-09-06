Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Андрея Юсова для Новости.LIVE.

Что нужно для окончания войны в Украине?

Говоря об окончании войны до конца этого года, Андрей Юсов заметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.

Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя,

– указал он.

Как отметил представитель ГУР, война может закончиться до конца 2026 года, если совпадет много факторов. Речь идет об усилении санкционного, экономического давления на Россию, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров.

"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, – просто факт", – подчеркнул он.

Другие заявления ГУР относительно войны в Украине