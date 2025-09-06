Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Андрея Юсова для Новости.LIVE.
Что нужно для окончания войны в Украине?
Говоря об окончании войны до конца этого года, Андрей Юсов заметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.
Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя,
– указал он.
Как отметил представитель ГУР, война может закончиться до конца 2026 года, если совпадет много факторов. Речь идет об усилении санкционного, экономического давления на Россию, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров.
"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, – просто факт", – подчеркнул он.
Другие заявления ГУР относительно войны в Украине
По словам Юсова, на территории Украины сейчас размещено 700 тысяч российских военных. Он уточнил, что эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию. Войска КНДР не учитываются, поскольку те находятся в России.
После завершения боевых действий россияне пустят в ход ИПСО и война точно будет продолжаться, считают в ГУР. В частности, серьезным вызовом станет именно история, которую Кремль часто использует как инструмент геополитики.
Вскоре в Беларуси стартуют совместные российско-белорусские учения "Запад-2025". Глава ГУР Буданов заявил, что они будут сопровождаться бешеной волной информационного обострения, в частности, российские вбросы будут составлять 90% от общей информации.