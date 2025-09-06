Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Андрія Юсова для Новини.LIVE.

Дивіться також Капітан без диплома і під метадоном: хто постачає нафту з Росії до країн-союзниць․ Розслідування

Що треба для закінчення війни в Україні?

Говорячи про закінчення війни до кінця цього року, Андрій Юсов зауважив, що кожен аналітик, коли вивчає ту чи іншу проблему, дає різні сценарії і прогнозує, яка ймовірність їхнього втілення у життя.

Безумовно, є ознаки зовнішні, внутрішні, економічна ситуація в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою – це реальна ситуація на полі бою,

– вказав він.

Як зауважив представник ГУР, війна може закінчитися до кінця 2026 року, якщо співпаде багато факторів. Мовиться про посилення санкційного, економічного тиску на Росію, посилення оборонної та економічної допомоги для України, більш жорстку позицію партнерів.

"Аналізуючи всі ці фактори, можна робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога скоріше і закінчився справедливим миром, – просто факт", – наголосив він.

Інші заяви ГУР щодо війни в Україні