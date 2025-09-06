Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар представника ГУР МО України Андрія Юсова в інтерв'ю "Новини.Live".

Що про війну з Росією сказав представник ГУР?

Представник пресслужби Головного управління розвідки пояснив, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області. Це, за його словами, свідчить про пріоритет ворога.

Зараз близько 700 тисяч. Це разом з усіма силами підтримки,

– пояснив Юсов.

Він уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

На запитання журналістки щодо присутності бійців КНДР на території України Юсов відповів, що вони залишаються лише на території Росії.

Втрати окупантів на війні: що відомо?