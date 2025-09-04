Таку заяву французький лідер Еммануель Макрон зробив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Парижі, передає 24 Канал.

Що сказав Макрон стосовно втрат російської армії у війні проти України?

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Росія, як країна-агресор, зазнала втрат близько мільйона солдатів убитими та пораненими, намагаючись захопити лише 1% української території.

Попри постійні спроби просуватися в Україні, ворог масово втрачає своїх військових та руйнує українські міста.

Макрон також підкреслив, що при цьому Росія цинічно порушує норми міжнародного права.

Водночас Еммануель Макрон вкотре підкреслив готовність Європи надати Україні чіткі безпекові гарантії, щоб створити чіткий план захисту від можливої майбутньої агресії.

Яка ситуація на фронті?