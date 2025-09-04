Зокрема, днями бійці ВМС знищили російський катер у районі Тендрівської коси. В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук детально розповів про ситуацію на Півдні та потенційні загрози.

Читайте також 21 ліквідований, 17 поранених: окупанти перестріляли один одного на Херсонському напрямку

Які успіхи ЗСУ на Півдні?

Як зазначив Братчук, Тендрівська та Кінбурнська коси на сьогодні окуповані, що заважає Силам оборони контролювати частину Чорного моря. Ворог там позаривався у нірки, але ці локації нам необхідні, адже це один зі шляхів до Криму.

Загалом ситуація на Півдні дуже активна. Попри те, що можливо медійно про Придніпровський напрямок менше говорять, хоча згадують, адже ворог періодично робить вкиди, що нібито ледве не завтра побіжить з човнами форсувати Дніпро, що неможливо на сьогодні.

У ворога немає таких ресурсів. Окупанти змушені перекидати певні підрозділи на Покровський відтинок фронту. Але через це увага до правого берега меншою не стане,

– мовив речник УДА.

Він нагадав, що серед усіх окупаційних військ Росії ледь не найбільше угруповання військ Дніпро. Також росіяни активні на Запорізькому напрямку. Під час механізованого штурму ворогом у районі Роботиного, що на Запоріжжі, було підбито два танки, 3 БПМ. Також уражено бойову машину "Тигр". Є загиблі та поранені.

Не пройшла колона. За це треба подякувати 118-й бригаді. Відпрацювали хлопці просто суперово,

– додав Братчук.

На Запоріжжі ворог, очевидно, головним вектором обрав Степногірськ. Адже це висоти, які у разі окупації дали б можливість діставати ствольною артилерією до околиць міста Запоріжжя.

"Були навіть ординські набіги до Степногірська. Знищили всіх, відкинули на ті локації, з яких вони стартували", – зауважив речник УДА.

На сьогодні ситуація виглядає, що ворог на цьому напрямку, найімовірніше, й намагатиметься атакувати.

Яка ситуація на Південному напрямку?