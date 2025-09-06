Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в интервью "Новости.Live".

Что о войне с Россией сказал представитель ГУР?

Представитель пресс-службы Главного управления разведки объяснил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области. Это, по его словам, свидетельствует о приоритете врага.

Сейчас около 700 тысяч. Это вместе со всеми силами поддержки,

– объяснил Юсов.

Он уточнил, что эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

На вопрос журналистки о присутствии бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.

Потери оккупантов на войне: что известно?