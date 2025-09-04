Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ. Его представитель Андрей Юсов выступил на панельной дискуссии "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности", посвященной дню ее завершения – 2 сентября.

Какие ИПСО готовит Россия?

По словам Юсова, после завершения боевых действий перед Украиной появятся вызовы, к которым нужно быть готовыми. Речь идет о том, как удержать информационную, гуманитарную, историческую и ценностную границы.

Даже если в какой-то день пушки прекратят стрелять, то враг уже готовит армию ИПСО, и эта война точно будет продолжаться,

– отметили в ГУР.

В частности, серьезным вызовом станет именно история, которую Кремль часто использует как инструмент геополитики.

К тому же современная война продемонстрировала, что Женевские конвенции и действующие международные механизмы безопасности работают неэффективно.

Наша обязанность – сделать их действенными. Это возможно через системную информационную работу: освещение правды, разоблачение российской пропаганды и документирование военных преступлений государства-агрессора,

– подчеркнул Юсов.

