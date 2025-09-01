Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как выглядит карта Украины по мнению России?

В минобороны страны-агрессора во время выступления начальника генштаба Валерия Герасимова показали ложную карту. На ней Одесская и Николаевская области отделены от Украины и якобы находятся под контролем Москвы.

На карте от Украины отделили ряд областей / Фото росСМИ

Карта также демонстрирует условную линию,, которая начинается с Днепра в Херсонской области и тянется до границы с Молдовой и Румынией. Фактически она "отрезает" от Украины всю Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Кроме того, на схеме полностью отделены Запорожская и Донецкая области, хотя российская армия там не имеет полного контроля.

Военные эксперты предполагают, что карта в кабинете Герасимова может символизировать планы Кремля по захвату еще части Украины.

Последние циничные заявления Кремля