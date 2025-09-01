Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Как выглядит карта Украины по мнению России?
В минобороны страны-агрессора во время выступления начальника генштаба Валерия Герасимова показали ложную карту. На ней Одесская и Николаевская области отделены от Украины и якобы находятся под контролем Москвы.
На карте от Украины отделили ряд областей / Фото росСМИ
Карта также демонстрирует условную линию,, которая начинается с Днепра в Херсонской области и тянется до границы с Молдовой и Румынией. Фактически она "отрезает" от Украины всю Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
Кроме того, на схеме полностью отделены Запорожская и Донецкая области, хотя российская армия там не имеет полного контроля.
Военные эксперты предполагают, что карта в кабинете Герасимова может символизировать планы Кремля по захвату еще части Украины.
Последние циничные заявления Кремля
Путин заявил, что "украинский кризис" возник якобы из-за переворота в Киеве, организованного Западом, а не из-за агрессии России.
Среди главных причин войны диктатор назвал постоянные усилия Запада привлечь Украину в НАТО.
Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы готова к миру, но возложил ответственность за отсутствие переговоров на Украину.