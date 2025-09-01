Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Як виглядає карта України на думку Росії?

У міноборони країни-агресорки під час виступу начальника генштабу Валерія Герасимова показали неправдиву карту. На ній Одеська та Миколаївська області відокремлені від України й нібито перебувають під контролем Москви.

На карті від України відокремили низку областей / Фото росЗМІ

Карта також демонструє умовну лінію, що починається з Дніпра на Херсонщині й тягнеться аж до кордону з Молдовою та Румунією. Фактично вона "відрізає" від України всю Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Крім того, на схемі повністю відділені Запорізька та Донецька області, хоча російська армія там не має повного контролю.

Військові експерти припускають, що карта у кабінеті Герасимова може символізувати плани Кремля щодо захоплення ще частини України.

