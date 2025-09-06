Потім окупанти мали зайняти вогневі позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани московитів прорватися до кордонів Дніпропетровської області.

Малими групами росіяни хотіли пройти за лінію зіткнення і зайняти вогневі позиції в будівлях. Там вони б накопичували сили для подальшої атаки на українські позиції.

По ворожих укриттях вдарили дронами.

