Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МВС України.
Дивіться також Розвідники ГУР не дали окупантам прорватися до Дніпропетровщини
Що відомо про знищення ворожої техніки?
Бійці підрозділу ударних БпЛА "Лазар" 27 Печерської бригади НГУ знищили російський ЗРК БУК М1. Вартість цієї ворожої техніки близько 10 мільйонів доларів.
Українські захисники знищили російський ЗРК на Донецькому напрямку. На кадрах показана робота бійців підрозділу ударних БпЛА "Лазар".
Знищення російського ЗРК БУК М1: дивіться відео
Зазначимо, що розвідники 15 бригади "Чорний ліс" також вдарили по російській техніці. Так, вони навели удар по ворожій ЗРК "Бук-М2".
Установка противника коштує близько 25 мільйонів доларів і вибухнула разом із боєкомплектом.
"Ворожа ППО відновленню не підлягає", – пишуть в Сухопутних військах.
Втрати ворога: останні новини
Зауважимо, що втрати російських військ за минулу добу склали 960 осіб.
ЗСУ протягом минулої доби також знешкодили 2 ворожих танки, 39 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупаційної армії.
На початку вересня десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за підтримки HIMARS вдарили по колоні російської бронетехніки, що намагалася висунутися з тилового району в напрямку Покровська.
Також нещодавно в ГУР розповіли про удар по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя. Тоді було успішно уражено 2 ворожі гелікоптери Мі-8. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.