Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МВС України.

Що відомо про знищення ворожої техніки?

Бійці підрозділу ударних БпЛА "Лазар" 27 Печерської бригади НГУ знищили російський ЗРК БУК М1. Вартість цієї ворожої техніки близько 10 мільйонів доларів.

Українські захисники знищили російський ЗРК на Донецькому напрямку. На кадрах показана робота бійців підрозділу ударних БпЛА "Лазар".

Знищення російського ЗРК БУК М1: дивіться відео

Зазначимо, що розвідники 15 бригади "Чорний ліс" також вдарили по російській техніці. Так, вони навели удар по ворожій ЗРК "Бук-М2".

Установка противника коштує близько 25 мільйонів доларів і вибухнула разом із боєкомплектом.

"Ворожа ППО відновленню не підлягає", – пишуть в Сухопутних військах.

Втрати ворога: останні новини