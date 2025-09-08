Він є одним із найактивніших на фронті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду 7 корпусу ДШВ .

Як знищили російський НРК?

У бригаді зазначили, що знищений російський НРК здійснював постійні логістичні операції та перевозив провізію між позиціями окупантів.

Український дрон працював по оптоволоконному каналу управління. Тому навіть у випадку використання противником потужних систем радіоелектронної боротьби посадити чи перехопити цей апарат було неможливо.

Зверніть увагу! Сіверськ розташований на висотах і контролює підходи до Слов'янська та Краматорська – головних опорних міст Донеччини. Місто утворює частину оборонної лінії, що стримує наступ ворога з боку Лисичанська та Бахмута. Утримання Сіверська дозволяє зберегти стратегічні позиції для подальшої оборони.

Знищення російського НРК: дивіться відео

Втрати Росії на війні: останні новини