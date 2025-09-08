Він є одним із найактивніших на фронті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду 7 корпусу ДШВ .
Як знищили російський НРК?
У бригаді зазначили, що знищений російський НРК здійснював постійні логістичні операції та перевозив провізію між позиціями окупантів.
Український дрон працював по оптоволоконному каналу управління. Тому навіть у випадку використання противником потужних систем радіоелектронної боротьби посадити чи перехопити цей апарат було неможливо.
Зверніть увагу! Сіверськ розташований на висотах і контролює підходи до Слов'янська та Краматорська – головних опорних міст Донеччини. Місто утворює частину оборонної лінії, що стримує наступ ворога з боку Лисичанська та Бахмута. Утримання Сіверська дозволяє зберегти стратегічні позиції для подальшої оборони.
Знищення російського НРК: дивіться відео
Втрати Росії на війні: останні новини
8 вересня ЗСУ повідомили про ліквідацію ще 910 окупантів та 585 одиниць техніки й озброєння.
Днями стало відомо, що українські штурмовики завдали удару по командному пункту росіян поблизу населеного пункту Лугове на Запоріжжі. Вдалося ліквідувати 1 окупанта, ще один отримав поранення.
Також бійці НГУ спалили російський ЗРК "БУК" вартістю 10 мільйонів доларів. Окрім того, розвідники 15 бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Бук-М2", вартістю близько 25 мільйонів доларів.