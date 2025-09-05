По окупантах працювали з ББМ "Рошель". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" разом з суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.

Туди окупанти просочилися через українську оборону. Ворога було локалізовано та оточено в одному з будинків.

Сили оборони з кулеметів на ББМ "Рошель" працювали по окупантах. Потім розвідники суміжних підрозділів дочистили вороже лігво.

В ході операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів. Хлопці з бригади "Рубіж" повернулись із завдання без втрат,

– зазначили в ОСУВ "Дніпро".

