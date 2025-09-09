Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на різних напрямках?
- Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. 8 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони повернули собі Безсалівку (на північний захід Сум).
- 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися.
- 7 та 8 вересня окупанти також продовжили наступ на схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але успіху не досягли.
- Ворог здійснював наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого просування не зафіксовано.
- Російські війська 8 вересня продовжили наступальні операції в напрямку Борової, але не просунулися.
- Нещодавно українські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися на сході Зарічного (на схід від Лимана).
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але безрезультатно.
- Нещодавно російські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Григорівки (на північний схід від Костянтинівки).
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 8 вересня, але не досягли підтвердженого просування.
- В той же день росіяни продовжили атаки на Покровському напрямку, але успіху ворогу досягти не вдалось.
- Російські війська також продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, однак безрезультатно.
- Ворожа армія здійснювала наступ на Великомихайлівському напрямку 8 вересня, але не досягла підтвердженого просування.
- 8 вересня російські війська здійснили наступальні дії на сході Запорізької області, однак підтверджених результатів не мали.
- Того ж дня армія Росії атакувала і на заході Запорізької області, проте просування не зафіксовано.
- У Херсонській області російські сили провели обмежені наземні атаки, зокрема на північний схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але також без успіху.
Що відбувається на фронті: останні новини
Бійці 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що російське командування перекинуло до Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти. Там росіяни планують зробити "вирішальний прорив" з ключовою метою захопити агломерації Покровськ – Краматорськ – Слов'янськ.
Водночас заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що ситуація на Покровському напрямку покращилась в рази. Зараз українським військовим там вдається тримати ситуацію під контролем.
Вранці 8 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що силами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" було повністю взято під контроль село Зарічне Лиманської міської громади Краматорського району на Донеччині.