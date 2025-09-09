Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Звільнення від окупантів села Зарічне: в ЗСУ розповіли деталі та показали ексклюзивні кадри

Як змінилася ситуація на різних напрямках?

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. 8 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони повернули собі Безсалівку (на північний захід Сум).



8 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони повернули собі Безсалівку (на північний захід Сум). 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися.



, але не просунулися. 7 та 8 вересня окупанти також продовжили наступ на схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але успіху не досягли.



поблизу Амбарного, але успіху не досягли. Ворог здійснював наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого просування не зафіксовано.



, але підтвердженого просування не зафіксовано. Російські війська 8 вересня продовжили наступальні операції в напрямку Борової, але не просунулися.



Нещодавно українські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися на сході Зарічного (на схід від Лимана).

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку , але безрезультатно.



, але безрезультатно. Нещодавно російські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Григорівки (на північний схід від Костянтинівки).



. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Григорівки (на північний схід від Костянтинівки). Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 8 вересня, але не досягли підтвердженого просування.



8 вересня, але не досягли підтвердженого просування. В той же день росіяни продовжили атаки на Покровському напрямку , але успіху ворогу досягти не вдалось.



, але успіху ворогу досягти не вдалось. Російські війська також продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , однак безрезультатно.



, однак безрезультатно. Ворожа армія здійснювала наступ на Великомихайлівському напрямку 8 вересня, але не досягла підтвердженого просування.



8 вересня, але не досягла підтвердженого просування. 8 вересня російські війська здійснили наступальні дії на сході Запорізької області , однак підтверджених результатів не мали.



, однак підтверджених результатів не мали. Того ж дня армія Росії атакувала і на заході Запорізької області , проте просування не зафіксовано.



, проте просування не зафіксовано. У Херсонській області російські сили провели обмежені наземні атаки, зокрема на північний схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але також без успіху.

Що відбувається на фронті: останні новини