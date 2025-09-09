Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на разных направлениях?
- Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. 8 сентября украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Силы обороны вернули себе Безсаловку (на северо-запад Сум).
- 8 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись.
- 7 и 8 сентября оккупанты также продолжили наступление к востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного, но успеха не достигли.
- Враг осуществлял наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.
- Российские войска 8 сентября продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись.
- Недавно украинские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись на востоке Заречного (к востоку от Лимана).
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- 8 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но безрезультатно.
- Недавно российские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Григорьевки (к северо-востоку от Константиновки).
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья 8 сентября, но не достигли подтвержденного продвижения.
- В тот же день россияне продолжили атаки на Покровском направлении, но успеха врагу достичь не удалось.
- Российские войска также продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, однако безрезультатно.
- Вражеская армия осуществляла наступление на Великомихайловском направлении 8 сентября, но не достигла подтвержденного продвижения.
- 8 сентября российские войска осуществили наступательные действия на востоке Запорожской области, однако подтвержденных результатов не имели.
- В тот же день армия России атаковала и на западе Запорожской области, однако продвижение не зафиксировано.
- У Херсонской области российские силы провели ограниченные наземные атаки, в частности к северо-востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но также без успеха.
Что происходит на фронте: последние новости
Бойцы 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что российское командование перебросило в Покровск опытные подразделения морской пехоты. Там россияне планируют сделать "решающий прорыв" с ключевой целью захватить агломерации Покровск – Краматорск – Славянск.
В то же время заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась в разы. Сейчас украинским военным там удается держать ситуацию под контролем.
Утром 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" было полностью взято под контроль село Заречное Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области.