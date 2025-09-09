На днях Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взят под контроль этот населенный пункт. О чем сообщили в 425 ОШП и показали эксклюзивные кадры, информирует 24 Канал.

Что известно об освобождении от оккупантов поселка Заречное?

В субботу, 6 сентября, 425-й штурмовой полк ВСУ зачистил от врага и установил украинский флаг в поселке Заречное в Донецкой области.

Во время зачистки от оккупантов бойцы ВСУ уничтожили 47 захватчиков российской армии, и еще 13 – взяли в плен.

Для выполнения задачи сформировали сводное подразделение из бойцов полка. Операторы дронов полка вместе с пилотами батальона беспилотных систем 63-й механизированной бригады ВСУ наносили поражение и уничтожали вояк армии противника. После этого украинские штурмовики в каждом здании проводили зачистку.

Кроме этого, в 425-м ОШП показали эксклюзивные кадры операции.

Заречное снова под контролем ВСУ: смотрите эксклюзивные кадры

