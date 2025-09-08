Вранці 8 вересня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони мають успіхи на Сході, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію на Сході?

За словами Коваленка, російська пропаганда транслює на Захід наративи про швидке просування окупаційного війська в Україні та "обвал фронту". Однак, насправді, ситуація інакша.

Ворожі війська зазнали ударів на напрямках, де вони намагалися атакувати, і змушені були відійти. Деякі втрати позицій визнали навіть російські воєнкори.

Які останні новини з фронту?