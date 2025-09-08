Утром 8 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны имеют успехи на Востоке, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне продвинулись на севере Харьковщины, а ВСУ – в районе Доброполья: обзор фронта и карты ISW

Что известно о ситуации на Востоке?

По словам Коваленко, российская пропаганда транслирует на Запад нарративы о быстром продвижении оккупационного войска в Украине и "обвале фронта". Однако, на самом деле, ситуация иная.

Вражеские войска подверглись ударам на направлениях, где они пытались атаковать, и вынуждены были отойти. Некоторые потери позиций признали даже российские военкоры.

Какие последние новости с фронта?