Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek і Politico.

Що кажуть у ЄС про мирний план США і Росії для України?

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас досить жорстко висловилася про плани Вашингтона та Кремля. Вона попередила Трампа, що без урахування думки України та ЄС жодні плани неможливі.

Ми, європейці, завжди підтримували тривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план запрацював, необхідна підтримка українців і європейців. Тож це дуже зрозуміло,

– висловилася вона.

Також Каллас нагадала, що є один агресор і одна жертва. До того ж у Європі "не чули про жодні поступки з боку Росії". А тому такий план недоречний.

Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б вже давно погодитися на беззастережне припинення вогню, тоді як ми знову бачимо нічні бомбардування цивільного населення. 93% російських цілей – це цивільна інфраструктура: школи, лікарні, житлові будинки, щоб вбити якомога більше людей і заподіяти якомога більше страждань,

– підкреслила дипломатка.

ЄС заскочений зненацька закулісними домовленостями Віткоффа

Оскільки США наклали санкції на російську нафту, а Трамп час від часу критикує Путіна за жорстокі атаки по цивільних, у Європі сподівалися, що Америка все ж на боці України.

Видання Politico пише, що закулісний тиск Віткоффа на Україну тривожить союзників. Європейці побоюються, що Америка поступиться Росії.

За даними журналістів, Віткофф зустрівся в Маямі з Дмитрієвим, коли стало ясно, що зустріч Трампа та Путіна в Угорщині не відбудеться.

У США ще міркують, чи включати в план такий бажаний для Росії пункт про заборону Україні вступати в НАТО.

Попри те, що положення плану ще нібито залишаються предметом обговорення, це удар для Києва та Брюсселя.

Українські та європейські чиновники були заскочені, коли план Віткоффа став публічним. І це було особливо болісно, оскільки вони вважали, що Трамп нарешті почав усвідомлювати нещирість Путіна в досягненні угоди,

– розповіли джерела Politico.

Офіційного переліку пунктів немає, а в Білому домі відмовляються навести деталі.

Politico натякнуло, що Віткофф діяв кулуарно і не всі у США знали про цей план

Про це заявили їхні джерела, сказавши про нульову міжвідомчу координацію. "Схильність до самостійної роботи" Віткоффа призводить до провалу мирних зусиль адміністрації США. А "його відмова консультуватися з союзниками іноді залишає його необізнаним або непідготовленим".

Росіяни чітко визначили Віткоффа як особу, яка готова просувати їхні інтереси. Європейців з цього приводу не консультували. Але в Білому домі є група, яка вже деякий час розглядає європейців як "порушників" у мирному процесі, тож, в певному сенсі, це не дивно,

– сказав один із представників оборонного відомства ЄС.

Заяви офіційних осіб Євросоюзу щодо плану на 28 пунктів

ЄС підкреслює, що їх "обійшли" під час розроблення такого плану.

Нас не поінформували про це. Усі міжнародні партнери постійно докладають зусиль, щоб Путін нарешті сідав за стіл переговорів. Ми, звісно, підтримуємо все, що веде в цьому напрямку. Ми зосереджуємося на підтримці України і таким чином чітко даємо зрозуміти Путіну, що альтернативи переговорному процесу немає,

– заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зазначила, що Путін відкинув усі мирні зусилля Трампа та натомість "просто обрав ескалацію війни". А тому слід підтримувати Україну та тиснути на Росію санкціями.

