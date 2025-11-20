Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek і Politico.

Смотрите также Украина "на блюдечке": ISW говорят, что "мирный план" из 28 пунктов такой, как в марте 2022 года

Что говорят в ЕС о мирном плане США и России для Украины?

Главный дипломат ЕС Кая Каллас достаточно жестко высказалась о планах Вашингтона и Кремля. Она предупредила Трампа, что без учета мнения Украины и ЕС никакие планы невозможны.

Мы, европейцы, всегда поддерживали длительный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на его достижение. Конечно, чтобы любой план заработал, необходима поддержка украинцев и европейцев. Так что это очень понятно,

– высказалась она.

Также Каллас напомнила, что есть один агрессор и одна жертва. К тому же в Европе "не слышали ни о каких уступках со стороны России". А потому такой план неуместен.

Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы уже давно согласиться на безоговорочное прекращение огня, тогда как мы снова видим ночные бомбардировки гражданского населения. 93% российских целей – это гражданская инфраструктура: школы, больницы, жилые дома, чтобы убить как можно больше людей и причинить как можно больше страданий,

– подчеркнула дипломат.

ЕС застигнут врасплох закулисными договоренностями Уиткоффа

Поскольку США наложили санкции на российскую нефть, а Трамп время от времени критикует Путина за жестокие атаки по гражданским, в Европе надеялись, что Америка все же на стороне Украины.

Издание Politico пишет, что закулисное давление Уиткоффа на Украину тревожит союзников. Европейцы опасаются, что Америка уступит России.

По данным журналистов, Уиткофф встретился в Майами с Дмитриевым, когда стало ясно, что встреча Трампа и Путина в Венгрии не состоится.

В США еще размышляют, включать ли в план такой желаемый для России пункт о запрете Украине вступать в НАТО.

Несмотря на то, что положения плана еще якобы остаются предметом обсуждения, это удар для Киева и Брюсселя.

Украинские и европейские чиновники были застигнуты, когда план Уиткоффа стал публичным. И это было особенно болезненно, поскольку они считали, что Трамп наконец начал осознавать неискренность Путина в достижении соглашения,

– рассказали источники Politico.

Официального перечня пунктов нет, а в Белом доме отказываются привести детали.

Politico намекнуло, что Виткофф действовал кулуарно и не все в США знали об этом плане

Об этом заявили их источники, сказав о нулевой межведомственной координации. "Склонность к самостоятельной работе" Уиткоффа приводит к провалу мирных усилий администрации США. А "его отказ консультироваться с союзниками иногда оставляет его неосведомленным или неподготовленным".

Россияне четко определили Уиткоффа как лицо, которое готово продвигать их интересы. Европейцев по этому поводу не консультировали. Но в Белом доме есть группа, которая уже некоторое время рассматривает европейцев как "нарушителей" в мирном процессе, поэтому, в определенном смысле, это не удивительно,

– сказал один из представителей оборонного ведомства ЕС.

Заявления официальных лиц Евросоюза относительно плана на 28 пунктов

ЕС подчеркивает, что их "обошли" при разработке такого плана.

Нас не проинформировали об этом. Все международные партнеры постоянно прилагают усилия, чтобы Путин наконец садился за стол переговоров. Мы, конечно, поддерживаем все, что ведет в этом направлении. Мы сосредотачиваемся на поддержке Украины и таким образом четко даем понять Путину, что альтернативы переговорному процессу нет,

– заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила, что Путин отверг все мирные усилия Трампа и вместо этого "просто выбрал эскалацию войны". Поэтому следует поддерживать Украину и давить на Россию санкциями.

Последние новости о плане