Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пояснивши, що Зеленський наголосив на пріоритетах: новий керівник ОПУ має бути долучений до організації переговорного процесу; комунікувати з партнерами; активно працювати задля забезпечення обороноздатності України, що теж передбачає зв'язок з союзниками.

Зеленський обиратиме з ким йому буде комфортніше

Лідер України оголосив про плани перезавантажити Офіс Президента. В ЗМІ та серед нардепів шириться інформація про ймовірних кандидатів на посаду очільника ОПУ. Звучать такі прізвища: Свириденко (прем'єр-міністерка), Паліса (заступник керівника ОПУ), Федоров (перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації), Шмигаль (міністр оборони), Буданов (очільник ГУР).

"Я не вважаю, що буде послаблення якогось напрямку, якщо одна людина перейде з однієї посади на іншу. Безумовно, Буданов професійно працює у своїй сфері, ба більше – він сьогодні присутній в переговорній групі, як один з максимально активних членів. Він прагматичний, озвучує американцям інформацію щодо реальної ситуації на фронті, ресурсного забезпечення України й Росії", – озвучив Подоляк.

Він зауважив на тому, що Офіс Президента наразі потребує максимальної презентації в новому вигляді з огляду на ті функції, які виконуватиме. З цим, зі слів Подоляка, Буданов міг би справитися, але підкреслив, що не готовий стверджувати, що його кандидатура є пріоритетною.

До відома! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що від такого призначення очільник ГУР Буданов нічого не виграє. А якщо ОПУ очолить Свириденко, то реальних змін в Офісі Президента не відбудеться, бо вона креатура Єрмака.

Радник голови ОПУ наголосив і на тому, що суттєві досягнення є і у сфері Михайла Федорова, який очолює міністерство цифрової трансформації. Він назвав його компетентним фахівцем.

Зараз буде певний розподіл можливостей між Кабміном, ОПУ, парламентом, який сьогодні демонструє активнішу політичну гру, хоча не зовсім це на часі. Президент має відібрати собі кандидатуру, з якою йому буде комфортно перебувати у зв'язку з його інтенсивний графік роботи,

– пояснив Подоляк.

До відома! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що після звільнення Єрмака українському президенту слід зробити декілька важливих кроків. Зокрема, попрацювати над тим, аби новий керівник ОПУ налагодив діалог з ВР. Крім того, Зеленському слід усвідомити, що Україна – це парламентсько-президентська республіка і ОПУ має бути лише канцелярією президента, а не дублювати функції інших органів.

