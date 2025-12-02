Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, объяснив, что Зеленский отметил приоритеты: новый руководитель ОПУ должен быть приобщен к организации переговорного процесса; коммуницировать с партнерами; активно работать для обеспечения обороноспособности Украины, что тоже предполагает связь с союзниками.

Зеленский будет выбирать с кем ему будет комфортнее

Лидер Украины объявил о планах перезагрузить Офис Президента. В СМИ и среди нардепов распространяется информация о вероятных кандидатах на должность главы ОПУ. Звучат такие фамилии: Свириденко (премьер-министр), Палиса (заместитель руководителя ОПУ), Федоров (первый вице-премьер и министр цифровой трансформации), Шмыгаль (министр обороны), Буданов (глава ГУР).

"Я не считаю, что будет ослабление какого-то направления, если один человек перейдет с одной должности на другую. Безусловно, Буданов профессионально работает в своей сфере, более того – он сегодня присутствует в переговорной группе, как один из максимально активных членов. Он прагматичный, озвучивает американцам информацию о реальной ситуации на фронте, ресурсного обеспечения Украины и России", – озвучил Подоляк.

Он отметил на том, что Офис Президента сейчас нуждается в максимальной презентации в новом виде, учитывая те функции, которые будет выполнять. С этим, по словам Подоляка, Буданов мог бы справиться, но подчеркнул, что не готов утверждать, что его кандидатура является приоритетной.

К сведению! Политолог Игорь Рейтерович считает, что от такого назначения глава ГУР Буданов ничего не выиграет. А если ОПУ возглавит Свириденко, то реальных изменений в Офисе Президента не произойдет, потому что она креатура Ермака.

Советник главы ОПУ отметил и то, что существенные достижения есть и в сфере Михаила Федорова, который возглавляет министерство цифровой трансформации. Он назвал его компетентным специалистом.

Сейчас будет определенное распределение возможностей между Кабмином, ОПУ, парламентом, который сегодня демонстрирует активную политическую игру, хотя не совсем это актуально. Президент должен отобрать себе кандидатуру, с которой ему будет комфортно находиться в связи с его интенсивным графиком работы,

– объяснил Подоляк.

К сведению! Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что после увольнения Ермака украинскому президенту следует сделать несколько важных шагов. В частности, поработать над тем, чтобы новый руководитель ОПУ наладил диалог с ВР. Кроме того, Зеленскому следует осознать, что Украина – это парламентско-президентская республика и ОПУ должен быть только канцелярией президента, а не дублировать функции других органов.

